Addio a Giorgio Mazzanti | ex presidente dell’Eni

(Di lunedì 8 maggio 2023) È morto all’età di 95 anni, l’exche alla fine degli anni ’70 fu investito dallo scandalo Eni Petronim, una intermediazione (all’epoca legale per l’Italia) per una ingente fornitura di petrolio saudita ai tempi della seconda crisi petrolifera. Si formò al Politecnico di Milano con Giulio Natta e con Piero Pino negli anni ’50, con un’attività che culminò in una serie di brevetti di prodotto e di processo depositati nel 1954 per il polipropilene isotattico, oggi tuttora seconda materia plastica nel mondo, e per le gomme etilenepropilene. Per queste ricerche Natta fu insignito del premio Nobel per la chimica. Dopo il Politecnico,proseguì il suo lavoro dapprima in Montecatini, come direttore della Divisione ricerche, poi in Montedison come amministratore ...

È morto all'età di 95 anni Giorgio Mazzanti, l'ex presidente dell'Eni che alla fine degli anni '70 fu investito dallo scandalo Eni Petronim, una intermediazione (all'epoca legale per l'Italia) per una ...