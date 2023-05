Adani e l' euroderby | ' Milan pronto | ma se gioca Leao Inter più forte | Inzaghi non può fallire'

Due vittorie per arrivare carichi all'. Milan e Inter sprintano in campionato e ora finalmente possono pensare all'appuntamento ... ammette Lele, ex difensore e oggi opinionista ...Milan - Inter, una resa dei conti in cui Inzaghi si gioca molto di più:lo 'avverte'Questo, almeno, è quello che sostiene il commentatore televisivo Lele, che ritiene come sia Simone ...Leleha parlato delle semifinali di Champions League che vedrà l'tra Milan e Inter Intervenuto alla trasmissione 90° minuto, l'ex calciatore Leleha parlato dell', con la sfida di Champions fra Milan e Inter. Di seguito le sue parole. "Le ultime sfide hanno dimostrato una svolta per l'Inter, soprattutto la vittoria contro la ...

Adani: "Euroderby, Inter superiore al Milan sulla carta. Inzaghi Non possono bastare le Coppe alzate... Fcinternews.it

Daniele Adani interviene riguardo il momento del Milan: tra Euroderby di Champions League e possibile assenza di Rafael Leao ...Due giorni al derby di andata tra Milan e Inter in semifinale di Champions League, pressione su Simone Inzaghi: il motivo ...