Achille Lauro e Rose Villain insieme nel provocatorio singolo Fragole

(Di lunedì 8 maggio 2023) , all’insegna di sensualità e leggerezza Un dialogo a due voci smaliziato, condito da, sensualità e leggerezza: fuori da venerdì 12 maggioil nuovodiper Elektra Records/Warner Music Italy, un freschissimo brano pop sensuale e dalle radici reggae.è il risultato dell’incontro fra i due artisti, una collaborazione nata oltreoceano in cui protagonista è l’eros tout court. Il match tra la carica attrattiva ribelle die l’accesa sensualità dicrea atmosfere e vibes spregiudicate e accattivanti all’insegna di un sound sexy e chill. Per...

Roma, 8 mag. Un dialogo a due voci smaliziato, condito da fragole, sensualita' e leggerezza: fuori da venerdi' 12 maggio Fragole il nuovo singolo die Rose Villain per Elektra Records/Warner Music Italy, un freschissimo brano pop sensuale e dalle radici reggae. Fragole e' il risultato dellincontro fra i due artisti, una ...Il brano esce questo venerdì e si intitola ...In più saliranno sul palco i Pinguini Tattici Nucleari, Tiziano Ferro , Eros Ramazzotti e. Tutti saranno accompagnati dall'orchestra diretta dal Maestro Bruno Santori. Per quanto ...

Achille Lauro e Rose Villain, dal 12 maggio la nuova canzone Fragole ilmessaggero.it

Achille Lauro collabora con Rose Villain nel brano "Fragole", in uscita venerdì 12 maggio 2023. Anteprima, di cosa parla il brano ...'Fragole' il nuovo singolo di Achille Lauro e Rose Villain per Elektra Records/Warner Music Italy, un freschissimo brano pop sensuale ...