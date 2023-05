Aaron reagisce all' eliminazione di Edoardo Boari da Amici

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di lunedì 8 maggio 2023), noto come, ha lasciato la scuola diad un passo dalla finale, ma nonostante l', l'ex allievo ha espresso sensazioni positive riguardo alla sua esperienza. In un'intervista rilasciata subito dopo la sua esibizione,ha parlato del suo sentimento di spaesamento, ma ha detto di non considerare l'come una sconfitta. Scopri di più sulle sue dichiarazioni nell'articolo qui sotto. Dopo tante settimane di sfide e di emozioni,, in arte, ha lasciato la scuola dia un passo dalla finale. Non appena ha lasciato il palco, il giovane cantante ha rilasciato un'intervista nella quale ha parlato delle sue sensazioni, esprimendo il suo ...