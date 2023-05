Aaron in lacrime Cosa è successo dietro le quinte di Amici 22 | dopo la semifinale

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 8 maggio 2023)non è più un concorrente di22. Il cantante è uscito definitivamente sabato 6 maggio, al termine della. Per un soffio, dunque, lui e Maddalena Svevi (l’altra eliminata della serata) hanno detto addio al sogno della vittoria. A contendersi il titolo (la finalissima andrà in onda domenica 14 maggio 2023) saranno Angelina Mango e Wax per il canto e Isobel e Mattia Zenzola per la danza. Come spesso accade, però, non sono mancate le polemiche durante ela puntata. In moltissimi, sui social, si sono infuriati per la vittoria di Wax, che ha sempre ricevuto critiche anche dal punto di vista dell’intonazione e non solo, sue l’accesso alla finale di domenica. Ma i giochi ormai sono fatti e i 4 finalisti decisi. Gli ‘esclusi’ sono stati intervistatile ...