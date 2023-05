A Palermo le palestre delle scuole saranno utilizzate delle società sportive

Leggi su orizzontescuola

(Di lunedì 8 maggio 2023) Asiglato un protocollo d'intesa tra la Città Metropolitana, il Comune, l'Organismo Regionale per lo Sport a Scuola in Sicilia e l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia - Ambito Territoriale per la provincia di. L'accordo permetterà alledie della sua provincia di utilizzare lescolastiche negli orari extra-scolastici. L'articolo .