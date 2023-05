A Guardia Sanframondi giornata dedicata alla Prevenzione Cerebrovascolare gratuita

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 8 maggio 2023) Tempo di lettura: 2 minuti…Obiettivo centrato”…. E’ stato questo il primo ed energico commento del Cav. dott. Carlo Labagnara al termine della XX, che si è svolta Sabato 6 Maggio presso la sala Consiliare del Municipio di, dallo staff medico specialistico riunitosi per conto dell’Associazione Guardiese Gli Amici del Cuore odv. Con lo scopo di “fare” ed “estendere” lain ambito cardio e, l’Associazione ha riunito ancora una volta una folta platea guardiese per ricevere visita medica specialistica dai medici Giovanni Pigna (Dottore di Ricerca in Malattie dei Lipidi), Antonio Renna (specialista Neurologo) ...