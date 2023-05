A fuoco una distilleria | la paura dei vicini

Tutto è cominciato conforte esplosione, come hanno raccontato gli abitanti vicini alla ... I vigili dele l'azienda hanno dato la conferma che nessuna persona è rimasta coinvolta nell'......da solo alle auto sequestrate ai clan'. 'Che a Pomigliano d'Arco si possa sostenere che la camorra non esiste, nonostante numerosi arresti dei clan locali operati dalla Dda, è un fatto di...'La segretaria andrà all'incontro e ascolterà le proposte, perché la maggioranza non ha messo aproposta precisa, noi presenteremo le nostre proposte ', ha detto. 'Con l'auspicio che questo ...

Attimi di terrore a Faenza, a fuoco una distilleria

Sono stati momenti di terrore quelli visssuti dagli operai dello stabilimento faentino dell'azienda vitivinicola Caviro Extra, del Gruppo Caviro di Faenza dove è divampato un enorme incendio.Le fiamme ...Anche se il manager dovesse salire al vertice all'assemblea del 10 maggio, cosa probabile ma non scontata data la battaglia del fondo Covalis, il disastro ...