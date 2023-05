A Cosmofarma focus su cambiamenti climatici e microbiota

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 8 maggio 2023) (Adnkronos) - Applicare l'approccio "One Health" alla salute delper favorire il benessere delle persone, in particolare bambini e ragazzi, e aiutarle a fare scelte giuste e sostenibili per il proprio benessere e per l'ambiente. Questo il tema al centro dell'incontro "One planet, one health: l'impatto del cambiamento ambientale sulla salute dei minori”, promosso da Fondazione Francesca Rava - NPH Italia con la sponsorizzazione non condizionante di Alfasigma, che si è svolto a, il salone fieristico di health care e del beauty care di Bologna. “Quello che è stato osservato - ha spiegato Lisa Mariotti, nutrizionista pediatrica Dipartimento dell'Infanzia e dell'età Evolutiva dell'Ospedale Sacco di Milano - è che ihanno portato nel tempo a un aumento di specie batteriche che ...