9 maggio | a Mosca la parata Kiev festeggia l’Europa

(Di lunedì 8 maggio 2023) La Russia assiste alladella vittoria. L’Ucraina celebra la Giornata del. La data del 9divide, Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky. RUSSIA – Sulla Piazza rossa diva in scena lache celebra la resa nazista all’Urss alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Putin, che sulla festa del 9ha costruito il suo discorso politico, sarà ‘accompagnato’ dal presidente del Kazakistan, Kassym Jomart Tokayev, dal presidente del Kirghizistan, Sadyr Japarov, e dal premier dell’Armenia, Nikol Pashynian. Putin ha provato a cooptare anche il presidente del Turkmenistan, Serdar Berdimuhamedow con una telefonata ieri mattina. Ma il quotidiano ufficiale di Ashgabat “Turkmenistan neutrale” che ha dato la notizia del ...

Perché la guerra non accenna a fermarsi, mentre si continua a combattere al fronte, compresa Bakhmut, dove secondo l'esercito ucrainoha perso almeno 100 mila soldati dall'inizio dell'invasione ...Volodymyr Zelensky risponde decidendo di non festeggiare la vittoria sul nazismo il 9come fatto finora con la Russia, ma l'8, come avviene nel "mondo libero".... differenziandosi così dache festeggia questa giornata il 9. Zelensky, scrive Zakharova su Telegram, è 'un collaborazionista fascista 80 anni dopo' che 'ha tradito i suoi padri: coloro ...

