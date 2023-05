7 Maggio 2023 – Israele demolisce la scuola palestinese Jib Al-Deeb

(Di lunedì 8 maggio 2023) Le autorità israeliane hanno demolito unanella città di Betlemme in Cisgiordania suscitando la condanna e l’indignazione dei palestinesi e della comunità internazionale. LaJib Al-, ricostruita dai palestinesi nel 2017 dopo la precedente demolizione da parte delle autorità israeliane sei anni fa, è stata demolita dalle forze israeliane, accompagnate da veicoli militari. Il ministero dell’Energia della Colombia ha annunciato che a partire da oggi si registrerà un aumento del prezzo della benzina di 600 pesos (circa 0,12 euro) al gallone in tutto il Paese, mentre i prezzi del diesel rimarranno stabili. Il ministro dell’istruzione serbo Branko Ruzic ha annunciato oggi le sue dimissioni irrevocabili, a pochi giorni dalla strage in unaprimaria di Belgrado, dove il 3 ...

Monica Sirianni , ex - concorrente del Grande Fratello 12 , è morta nella tarda serata di venerdì 5all'età di 37 anni per un malore improvviso che ha accusato mentre si trovava con gli amici in un bar di Soveria Mannelli, in provincia Catanzaro. Secondo i giornali locali che per primi hanno ...Sold out le date del suo Livetour, che questa sera, lunedì 8, porta il cantante a Milano , sul palco del Forum di Assago , per una serata che lo vedrà esibirsi di fronte al pubblico del ...

Nel corso di mercoledì 10 maggio un attivo sistema nuvoloso atlantico raggiungerà il Nord-Ovest, coinvolgendo più direttamente il resto del Paese e con strascichi di instabilità almeno fino a giovedì.L’AQUILA – “Risponde al vero che sarà impossibile pagare gli stipendi ai dipendenti, con sistema informatico paralizzato”, “Cosa si è fatto per rendere sicuro il sistema informatico della Asl dell’A ...