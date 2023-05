7 Maggio 2023 – Israele demolisce la scuola palestinese Jib Al-Deeb

(Di lunedì 8 maggio 2023) Le autorità israeliane hanno demolito unanella città di Betlemme in Cisgiordania suscitando la condanna e l’indignazione dei palestinesi e della comunità internazionale. LaJib Al-, ricostruita dai palestinesi nel 2017 dopo la precedente demolizione da parte delle autorità israeliane sei anni fa, è stata demolita dalle forze israeliane, accompagnate da veicoli militari. Il ministero dell’Energia della Colombia ha annunciato che a partire da oggi si registrerà un aumento del prezzo della benzina di 600 pesos (circa 0,12 euro) al gallone in tutto il Paese, mentre i prezzi del diesel rimarranno stabili. Il ministro dell’istruzione serbo Branko Ruzic ha annunciato oggi le sue dimissioni irrevocabili, a pochi giorni dalla strage in unaprimaria di Belgrado, dove il 3 ...

Il Partito democratico è il primo partito nei capoluoghi italiani andati alle urne il 14 e 15per le elezioni amministrative. Nei 13 capoluoghi coinvolti nella tornata elettorale, i partiti ...Sono anche in prima linea nei movimenti sociali indetti dalla sinistra, come le manifestazioni del Primoe le proteste contro la riforma delle pensioni . Il suo influente portavoce Arnault, 28 ...Articolo tratto dall'inserto private banking del numero didi Forbes Italia. Abbonati! Tutelare il valore reale dei patrimoni familiari puntando alla loro valorizzazione nel tempo attraverso scelte di investimento mirate in base alle esigenze del ...

Le previsioni meteo del 16 maggio 2023 TGLA7

Gara 1 – martedì 16 maggio Pro Recco-AN Brescia 7-3 (2-1, 0-1, 2-1, 3-0) trasmesso in diretta su Rai Sport +HD Gara 2 – sabato 20 maggio 18.45 AN Brescia-Pro Recco – in diretta su Rai Sport +HD ...FASANO – Si terrà giovedì 18 maggio il primo Job day di «Orizzonte 360°», il progetto del Comune di Fasano che rientra in «Punti Cardinali», una delle misure sperimentali di «Agenda per il lavoro Pugl ...