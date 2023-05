7 Maggio 2023 – Israele demolisce la scuola palestinese Jib Al-Deeb

(Di lunedì 8 maggio 2023) Le autorità israeliane hanno demolito unanella città di Betlemme in Cisgiordania suscitando la condanna e l’indignazione dei palestinesi e della comunità internazionale. LaJib Al-, ricostruita dai palestinesi nel 2017 dopo la precedente demolizione da parte delle autorità israeliane sei anni fa, è stata demolita dalle forze israeliane, accompagnate da veicoli militari. Il ministero dell’Energia della Colombia ha annunciato che a partire da oggi si registrerà un aumento del prezzo della benzina di 600 pesos (circa 0,12 euro) al gallone in tutto il Paese, mentre i prezzi del diesel rimarranno stabili. Il ministro dell’istruzione serbo Branko Ruzic ha annunciato oggi le sue dimissioni irrevocabili, a pochi giorni dalla strage in unaprimaria di Belgrado, dove il 3 ...

approfondimento David di Donatello, "Le Otto Montagne" vince come miglior film FOTOGALLERY ... vincitore come miglior film e visibile dal 15, a Il Cerchio, premiato nella categoria ...Continua

Nel primo pomeriggio del 14 maggio, dopo numerose indiscrezioni in merito all'addio di Fabio Fazio, è arrivato l'ufficialità direttamente da Discovery. La Warner Bros, con un lungo comunicato, ha ...