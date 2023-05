400 000 famiglie povere condannate ad arrangiarsi I dati del governo sulla fine del Reddito di cittadinanza e sugli occupabili

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 8 maggio 2023) Oltre 400 mila lesotto la soglia di povertà che dal 2024 verranno private di uno strumento per contrastarla, quello che ancora oggi si chiamavadie che dal primo gennaio prossimo verrà sostituito dall’Assegno di inclusione. Stessi requisiti economici: Isee inferiore ai 9.360 euro efamiliare entro i 6.000. Ma a percepirlo saranno solo i nuclei dove sono presenti minori, persone con disabilità o over 60. Visto che la condizione economica ha gli stessi parametri, nella relazione tecnica al decreto lavoro, approvato dal Consiglio dei ministri dello scorso Primo maggio, ilha usato come termine di paragone i nuclei beneficiari di Rdc nel dicembre 2022: 1.168.722 per un numero di beneficiari complessivo che supera i 2,5 milioni. A questi nuclei dal 2024 ...