“20 milioni di morti” Cosa non torna sulla stima dei morti Covid

(Di lunedì 8 maggio 2023) Leggendo i titoloni dei giornaloni – la rima è d’obbligo per questi geni dell’informazione – ladi 20dinel mondo, divulgata da quell’altro genio del direttore dell’Organizzazione mondiale della sanità, viene presa come oro colato. Una verità assoluta che non si discute, al pari di tutte le orrende misure liberticide che, per contenere una malattia poco grave per le persone grave, sono state accompagnate dal plauso entusiastico da questi formidabili operatori dell’informazione virale. In realtà, lain oggetto non è la prima che presenta importanti rilievi di criticità, come quella molto compiacente dall’Imperial College di Londra (quest’ultima guarda caso che ha visto tra i principali finanziatori la Fondazione Bill & Melinda Gates e GAVI-alleanza ...