La denatalità colpisce anche Milano e la sua provincia . Qui, da settembre, ci saranno 2.122 alunni in meno e per effetto di ciò verranno tagliate. E così succede, come segnala 'La Repubblica' , che i genitori che hanno iscritto il proprio figlio a scuola per settembre con tanto di conferma, vengano chiamati per avvisare che la classe ...Lo scorso 20 aprile , la Chiesa di San Mariano risuonava delle voci di circaalunni, provenienti dai tre plessi dell' Istituto Bonfigli (Corciano, Mantignana e San Mariano), ...nelle singole, ...Cosìalunni, provenienti dai tre plessi dell'Istituto Bonfigli (Corciano, Mantignana e San ... dopo un lavoro svolto dai docenti di Musica e di Lingua Straniera nelle singole, solo un'unica ...

115 classi in meno e aumento di richiesta del tempo pieno: la situazione a Milano Orizzonte Scuola

La denatalità colpisce anche Milano e la sua provincia. Qui, da settembre, ci saranno 2.122 alunni in meno e per effetto di ciò verranno tagliate 115 classi. E così succede, come segnala ‘La Repubblic ...Tanti bambini già iscritti dovranno cercarsi un altro plesso. E l'aumento del tempo pieno più l'obbligo di inserire 222 maestri di ...