(Di domenica 7 maggio 2023) Questa sera, domenica 7, su Rete 4 in prima serata dalle ore 21,20 va in onda, il talk condotto da Giuseppe Brindisi. Un programma di attualità e approfondimento, realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4. Ma quali sono lee glidi oggi, 7, di? Scopriamoli insieme.Tra gli argomenti affrontati nel corsoil ritorno di Silvio Berlusconi, che ha inviato un videomessaggio alla convention di Forza Italia, il destino di Jj4, l’orsa che ha aggredito e ucciso il runner Andrea Papi in Trentino Alto ...

Soccorsi mobilitati tra Cairo Montenotte e Rocchetta, nelladel casello numero 6, per un'automobile finita in una scarpata. L'allarme è stato lanciato ... della Crocedi Cairo e Dego, l'...Sono intervenuti l'automedica del 118 e un'ambulanza della Crocefinalese ma non sono ... Il padre Antonino, conosciuto in, è responsabile di un punto vendita di materiali per l'edilizia. Da ...... ma a occhio e croce la lesione riportata sarà di circa un metro calcolando lavisibile dove era posizionato lo scoglio'. Tra le cause che potrebbero aver causato il distaccamento del ...

Zona Bianca, le anticipazioni e gli ospiti della puntata del 7 maggio 2023 TPI

In pochissimi sanno che Bianca Atzei deve il suo successo e la sua popolarità a Barbara D'Urso. La rivelazione spiazza.Da qualche giorno il “tacco d’Italia” è più corto di un metro. Il fenomeno è stato registrato a Santa Maria di Leuca, per la precisione a Punta Ristola, il punto più a Sud del Salento, in Puglia. A la ...