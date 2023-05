' Zingaro' | Atalanta - Juventus sospesa per i cori razzisti dei bergamaschi verso Vlahovic

(Di domenica 7 maggio 2023): urlato per molto tempo. Un episodio di razzismo anche se Gasperini, inopinatamente, ha cerato di sminuire la gravità della vicenda parlando di maleducazione. Un altro episodio di razzismo in ...

...i razzisti che nel corso della sfida- Juventus di oggi e vinta per 2 - 0 dai bianconeri con un suo gol, lo hanno bersagliato con cori a tutto volume che lo apostrofavano come uno. ...BERGAMO - L'arbitro Doveri ha dovuto sospendere per due volte- Juventus a causa dei cori razzisti piovuti addosso a Vlahovic ("Sei uno") nei minuti di recupero della partita. La curva Pisani ha intonato il canto dopo che il centravanti serbo ha ...Il protagonista, suo malgrado, è stato lo juventino Dusan Vlahovic , tormentato nel finale di gara dalla curva dell'. 'Sei uno', il coro rivolto al serbo.

Vlahovic zingaro: cori razzisti a Bergamo in Atalanta-Juventus Tuttosport

Gian Piero Gasperini, sul versante Atalanta, vuole derubricare all'«offesa a un singolo» il coro «sei uno zingaro» che durante la partita con la Juventus è stato rivolto a Dusan Vlahovic dalla Curva N ...A gara ripresa i cori sono continuati e qualche minuto dopo è arrivato anche il gol di Vlahovic, che nonostante le raccomandazioni dell’arbitro è andato comunque ad esultare sotto la curva portando l’ ...