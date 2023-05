WWE | Seth “Freakin” Rollins si inventa un super Stomp e sconfigge Omos

Leggi su zonawrestling

(Di domenica 7 maggio 2023) Il secondo match di serata vede di fronteaccompagnato da MVP. Il primo a fare il suo ingresso è proprio il gigante nigeriano, seguito poi dall’entrata come sempre spettacolare dicon il pubblico che ha intonato come sempre la sua theme song. Inizio difficile perPer il Visionario però l’inizio non è stato dei migliori, infatti mentre si stava godendo la sua theme intonata dai fan,lo ha colpito con un calcione in volto e ha così preso vantaggio per le fai iniziali del match dove il gigante nigeriano ha messo in mostra tutta la sua forza. Puerto Rico is NOT happy with @TheGiantafter that stunt at #WWEBacklash! pic.twitter.com/xctiRoRF3r— WWE (@WWE) May 7, 2023si ...