(Di domenica 7 maggio 2023) Badha impressionato i fan ogni volta che è salito su un ringWWE. Il suo entusiasmo per il coinvolgimento nella disciplina lo ha spinto in passato a rimandare la musica per allenarsi in WWE, e la sua dedizione si manifesta nel suo lavoro mostrato in ring. Detto questo, solitamente non si sa mai dove Badapparirà. Il Draft WWE 2023 si è appena concluso e il nome di Badnon è stato chiamato. Ora però sembra si conosca il suonel. Durante la trasmissione WWE The Bump, è stata analizzata la vittoria di Bada Backlash contro Damian Priest. Si è trattato di un grande incontro e sembra che Badnon abbia rappresentato nessuno dei dueWWE durante la gara. Matt Camp ha ...

L'ex wrestler dellaTrenesha Biggers, nota principalmente con il nome d'arte di Rhaka Khan, ha ... Secondo quantoda Inside the Magic, la Biggers afferma che Johnson e il suo socio in ...L'ex wrestlerora lanciatissimo nel mondo della recitazione farà infatti parte del film, in un ruolo però ancora non. Naturalmente, dopo la rivelazione che l'attore farà parte del ricco ...Lo hal'amico ed ex compagno di lotta Kurt Angle, che in un podcast ha dichiarato: "Non ... grazie alle telecronache di Dan Peterson , Hulk Hogan era il vero re della "lega", la, e se la ...

WWE: Rivelato lo status della scelta del roster per Bad Bunny Zona Wrestling

Dopo aver visto numerosi match titolati, a rubare la scena arriva il rapper portoricano, che non riesce a rimanere nei tempi prestabiliti ...Quando manca veramente pochissimo all’inizio di Backlash, Premium Live Event che si terrà a San Juan in Porto Rico, è stato rivelato l’ordine dei match in programma. – United States Championship: Aust ...