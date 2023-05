WWE | Ritorno come producer per un ex campione | ecco chi ha scritto gli incontri di Backlash

(Di domenica 7 maggio 2023) Brian Kendrick è tornato ieri notte in WWE, nel ruolo didell’incontro tra Damien Priest e Bad Bunny. L’ex Cruserweight Champion, che avrebbe dovuto approdare in AEW lo scorso anno (il suo debutto fu cancellato in seguito ad alcuni video in cui fu sorpreso in commenti antisemiti) ha curato lo Street Fight Match insieme a Jamie Noble. L’ultimo incontro che Kendrick aveva prodotto in prima persona è stato Ronda Rousey vs Shotzi di Survivor Series 2022.qui di seguito la lista di tutti idel Premium Live Event WWE di ieri notte: TJ Wilson – Bianca Belair vs. IYO SKY Adam Pearce – Seth Rollins vs. Omos Chris Park/Abyss – Bronson Reed vs. Bobby Lashley vs. Austin Theory Jamie Noble & Brian Kendrick – Bad Bunny vs. Damian Priest Shawn Daivari – Rhea Ripley vs. Zelina Vega

Ennesima dimostrazione di come il mondo dellaabbia ormai trasceso i confini della cultura pop, ... Ilsul ring di John Cena Abbandonati per un attimo gli abiti di Peacemaker , in attesa di ...Ennesima dimostrazione di come il mondo dellaabbia ormai trasceso i confini della cultura pop, ... Ilsul ring di John Cena Abbandonati per un attimo gli abiti di Peacemaker , in attesa di ...

WWE: Novità importanti su Carlito dopo il suo ritorno a Backlash Spazio Wrestling

Sembra che la situazione non possa migliorare tra l'ex WWE Champion e la compagnia di Stamford, ma la speranza è l'ultima a morire ...La WWE, secondo quanto riportato da Dave Meltzer, potrebbe non tornare in Porto Rico a breve per alcuni affari economici.