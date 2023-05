WWE | Il sanguinamento di Brock Lesnar a Backlash è stato del tutto accidentale

Leggi su zonawrestling

(Di domenica 7 maggio 2023) Sappiamo bene che la WWE ha una politica molto severa riguardo al sangue nei propri show: dall’avvento della PG era, infatti, durante i match della compagnia agli atleti èvietato di effettuare i famosi “blade job”, ovvero la pratica di tagliare la fronte con una lametta per sanguinare. A WrestleMania 39 durante l’Hell in A Cell tra Finn Balor ed Edge, il match èfermato proprio a causa di un profondo taglio alla testa del primo e durantesi è verificata una situazione simile, ma questa volta il match non èbloccato. Lametta o no? Durante il match trae Cody Rhodes, The Beast ha iniziato a sanguinare in maniera copiosa, tant’è che il suo volto è diventato quasi immediatamente una “Crimson mask“. In molti si sono chiesti come abbia ...