WWE | Che beffa per Lashley | Theory gli ruba la vittoria a Backlash

(Di domenica 7 maggio 2023) Solo due persone hanno vinto il titolo degli Stati Uniti per 4 volte da quando questa cintura è diventata parte del mondo WWE: John Cena e Booker T. Questa notte Bobbymirava ad entrare in questo ristrettissimo club, contendendo la cintura di Austinin un match a 3 in cui era presente anche la non trascurabile variabile di Bronson Reed. MOONSAULT!! @BRONSONISHERE #WWE@binge #WWEonBinge #WWEAustraliapic.twitter.com/YkHGVG7ESO— WWE Australia (@WWEAustralia) May 7, 2023 La WWE ha proposto al pubblico di San Juan un match molto rapido, con decine di colpi di scena concentrati in pochi secondi. Un match che è durato al massimo una decina di minuti ed in cui non c’è mai stato un dominatore. I 3 sul ring hanno dato tutto quello che avevano in una manciata di secondi, facendo a gara a chi chiudeva per primo ...