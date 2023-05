WWE | Carlito torna per aiutare Bad Bunny | lo street fight di Backlash è un caos

(Di domenica 7 maggio 2023) E siamo quindi giunti ad uno dei due match di cartello di questa edizione di, ovvero il San JuanMatch fra Damian Priest e Bad, non solo celebrità ma vero e proprio idolo di casa che per l’occasione si presenta con una nuova theme, che è pur sempre una sua canzone, cantata a gran voce dal pubblico in arena e anche con un carrello pieno di oggetti pronto ad usarli per infierire sul suo avversario. Badparte bene ma Priest non è della stessa idea Badprova fin da subito a sorprendere Damian Priest che però non ci mette molto a prendere il controllo della contesa, stroncando sul nascere le iniziative dell’avversario. In tutto ciò Priest mette a segno dopo poco anche la sua South of Heaven ma pecca di presunzione e invece di accontentarsi ...

Carlito è tornato a WWE Backlash 2023 The Shield Of Wrestling

He joined WWE as the friend of Razor Ramon (Scott Hall). He was last seen at Undertaker's retirement ceremony at Survivor Series 2020. Carlito remains active on the independent scene. This marked his ...WWE set things up for Bunny to step into the ring at Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot for a San Juan Street Fight against Judgement Day’s Damian Priest, with whom he teamed at WrestleMania ...