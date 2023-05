WWE Backlash | Zelina Vega non riesce nell’impresa | vittoria per Rhea Ripley

(Di domenica 7 maggio 2023), campionessa femminile di Smackdown, difende il titolo vinto a Wrestlemania dall’assalto di, tifata dal pubblico della natía Puerto Rico. Andiamo a vedere come si è evoluto l’incontro. Mami conserva il titolo., dopo essersi commossa per l’accoglienza riservatagli dal pubblico di casa, ha iniziato il match cercando di evitare lo scontro diretto con l’avversaria, giocando sul fattore atletico e sulla maggiore agilitá. “The Nightmare” ha peró preso quasi immediatamente il controllo del match, almeno fino alla reazione d’orgoglio della sfidante, che è riuscita a connettere addirittura anche la 619, in onore del suo mentore Rey Mysterio. Dopo essersi sottratta al conto di tre, laha poi connesso la Riptide, riuscendo a ...

WWE: Backlash è già nella storia della compagnia Spazio Wrestling

