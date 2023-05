WWE Backlash | Bianca Belair conserva il titolo | sconfitta Iyo Sky

(Di domenica 7 maggio 2023) L’opener del primo PLE dopo WrestleMania è quello tra Iyo Sky e la campionessa femminile di Raw. Il pubblico di San Juan si è dimostrato sin da subito dalla parte della contendente, alla prima shot titolata nel main roster. Andiamo a vedere com’è andata.mantiene il suo, il regno continua. Il match inizia sin da subito in maniera scoppiettante, con entrambe le atlete che mettono in mostra tutte le loro doti tecniche, alternandosi al controllo. Immancabile lo spot del Moonsault fuori dal ring del “Genius of the Sky”, che a piú riprese è stata vicina alla vittoria. Quando la “EST” ha ripreso in mano il match, dando l’impressione di poter vincere, sono intervenute le altre componenti del Damage CTRL per aiutare la compagna. Dopo una prima interferenza ...

... ricordiamo che il 6 maggio ci saràa Porto Rico , mentre il 1 luglio latornerà a Londra per Money in the Bank . Laè finita nell'occhio del ciclone mediatico nei giorni scorsi per ...... ricordiamo che il 6 maggio ci saràa Porto Rico , mentre il 1 luglio latornerà a Londra per Money in the Bank . Laè finita nell'occhio del ciclone mediatico nei giorni scorsi per ...

WWE: Backlash è già nella storia della compagnia Spazio Wrestling

L'opener del primo PLE dopo WrestleMania è quello tra Iyo Sky e la campionessa femminile di Raw Bianca Belair. Il pubblico di San Juan si è dimostrato sin da subito dalla parte della contendente, alla ...Benvenuti al consueto breve recap di Backlash, l’ultimo Premium Live Event in casa World Wrestling Entertainment.