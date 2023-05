(Di domenica 7 maggio 2023) Oggi si è tenuto il sorteggio del tabellonifemminili degli Internazionali d’Italia. Il torneo diè pronto ad alzare il sipario, con le tenniste italiani che voglio provare ad essere protagoniste con l’obiettivo di conquistare un posto nelprincipale. Saranno sei le: Martina Colmegna, Angelica Moratelli, Anna Turati, Deborah Chiesa, Federica Urgesi e Jessica Bertoldo. Grande curiosità soprattutto per Debora Chiesa, la cui crescita è stata fermata dai tanti infortuni e che ora punta a rientrare il prima possibile tra le prime 150 del mondo. La testa di serie numero uno è la bulgara Viktoriya Tomova, mentre le altre principali favorite per un passaggio insono la spagnola Rebeka Masarova, la belga Ysaline ...

Sorteggio che sorride alle azzurre. Se Errani supera Pavlyuchenkova trova la numero 1 Iga Swiatek La bellezza e la storicità dia far da sfondo agli Internazionali BNL d'Italia, uno dei dieci1000 della stagione. Tutte a sperare di spodestare la regina Iga Swiatek , vincitrice dell'edizione 2022, con la polacca che ...... per la bielorussa Azarenka è il decimo titolo di doppio in carriera, il quinto a livello1000. È il più importante per lei da2019, quando vinse con Ashleigh Barty. Per la brasiliana è ...Photo credits: Getty Images

WTA Roma 2023: il tabellone delle qualificazioni. Sei azzurre presenti OA Sport

La numero uno del mondo cerca la difesa del titolo a Roma. Sorteggi in alcuni casi ostici per le tenniste azzurre ...Sorteggiato il tabellone principale degli Internazionali BNL d'Italia 2023, torneo Wta 1000 di scena a Roma sui campi del Foro Italico dal 9 al 20 maggio.