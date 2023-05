Wta Madrid 2023 | Sabalenka vince il torneo e ironizza | “La torta di ieri era troppo buona”

(Di domenica 7 maggio 2023) Non sono passate inosservate le parole di Aryna, che ha parlato in occasione della cerimonia di premiazione dopo la vittoria del Wta 1000 di. “Penso che sia tutta colpa delladi. Era” ha detto la bielorussa, tornando sul cosiddetto-gate (polemiche per la differenza delle dimensioni dellache ilha riservato ae Alcaraz) e suscitando una reazione nonentusiasta del direttore delFeliciano Lopez. La numero due del mondo ha poi elogiato la sua rivale, Iga Swiatek: “Sono sempre battaglie dure con te. Mi spingi sempre al limite. Spero che giocheremo molte altre volte in questa ...

Poi non so quale categoria sia più difficile, ma nei1000 hai più chance di giocare una prima partita non perfetta". Da quest'annoe Roma si giocano su due settimane come Indian Wells e ...A distanza di due anni dalla prima volta, Aryna Sabalenka (2) tornata a conquistare il1000 di, succedendo cos a Ons Jabeur (4). La bielorussa ha messo le mani sul 13o titolo individuale della carriera, il 3o del 2023, battendo 6 - 3 3 - 6 6 - 3 la numero uno al mondo Iga ...Iga Swiatek è stata sconfitta in tre set da Aryna Sabalenka nella finale del1000 die ovviamente non si è dilungata in un discorso particolarmente lungo nel corso della cerimonia di premiazione: ' Innanzitutto congratulazioni Aryna. Giochi sempre un tennis così ...

Swiatek-Sabalenka oggi, Finale WTA Madrid 2023: orario, programma, tv, streaming OA Sport

Aryna Sabalenka vince la finale del WTA 1000 di Madrid contro Iga Swiatek e crea i primi seri possibili discorsi in tema di numero 1 del mondo da tempo immemorabile. La bielorussa sconfigge la polacca ...Per la bielorussa il secondo Wta 1000 in carriera e batte per la prima volta la numero 1 del mondo sulla terra ...