World Challenge di Ritmica | le Farfalle sono seconde nell’all-around

(Di domenica 7 maggio 2023) L’Italia conquista un secondo posto nella prima tappa dellaCup di ginnastica. A Portimao, in Portogallo, Agnese Duranti, Alessia Maurelli, Daniela Mogurean, Laura Paris ed Alessia Russo avevano chiuso in prima posizione la prima giornata dell’all-. Oggi lehanno terminato la gara con il punteggio di 64.350, sufficiente per tenersi alle spalle l’Azerbaigian (terzo a 61.000), ma inferiore al 64.500 della Spagna, vincitrice della prova. Per quanto riguarda l’all-individuale, l’azzurra Alexandra Agiurgiuculese si è classificata settima. Sedicesima Sofia Maffeis. (Fonte coni.it) (Foto Simone Ferraro/FGI) https://linktr.ee/ilfaroonline§ Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sportilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre ...

Penultima giornata di gare allaCup di ginnastica ritmica in quel di Portimao (Portogallo). Secondo posto per le Farfalle , che non sono riuscite a difendere il primo posto ottenuto a metà gara e sono state rimontate ...

