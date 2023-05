Women' s Eurobasket 2023 | tutti gli impegni delle Azzurre

Partirà il 16 maggio da Roma il viaggio delle Azzurre verso il's2023: la squadra allenata da Lino Lardo si radunerà al Centro di Preparazione Olimpica dell'Acqua Acetosa e poi svolgerà la seconda parte della preparazione a Pordenone, a partire ...Si avvicina l'appuntamento con il's2023 , in cui le azzurre andranno a caccia di un risultato di rilievo anche in chiave olimpica. Le prime sei squadre del Campionato Europeo accedono infatti al torneo Preolimpico , ...La squadra allenata da Lino Lardo a giugno sarà in scena in Israele. ROMA - Partirà il 16 maggio da Roma il viaggio delle azzurre verso il's2023: la squadra allenata da Lino Lardo si radunerà al Centro di Preparazione Olimpica dell'Acqua Acetosa e poi svolgerà la seconda parte della preparazione a Pordenone, a partire ...

La Nazionale Femminile sosterrà cinque test prima dell’esordio all’Europeo, previsto per il 15 giugno a Tel Aviv contro la Repubblica Ceca ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizzati) come speci ...