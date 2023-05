Week end a Novara

Leggi su iodonna

(Di domenica 7 maggio 2023) Non sempre occorre andare lontano. Spesso le sorprese sono proprio a una manciata di chilometri da Milano. Succede a, salotto aristocratico dal fascino bohémien, un susseguirsi di portici e piazze che disegnano un itinerario nel centro storico. Leggi anche › In Piemonte e in Valle d’Aosta: questo Parco è un Paradiso Uno sguardo dalla cupola La prima tappa è la salita (kalata.it) con elmetto e imbrago, sulla cupola della basilica di San Gaudenzio, progettata dal genio di Alessandro Antonelli (lo stesso della Mole Antonelliana di Torino). Sembra quasi uno spillo, di quelli che si mettono sulle cartine geografiche, e dall’alto dei suoi 121 metri si ha un colpo d’occhio unico: da un lato le ondulazioni delle Prealpi, dall’altro la pianura, quella delle risaie ...