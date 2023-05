Wagner | Prilepin | e la stabilità perduta della Russia L’analisi di Savino

Leggi su formiche

(Di domenica 7 maggio 2023) Nel corso di questi ormai 14 mesi di guerra la settimana ormai appena trascorsa è stata una delle più agitate dal lato russo. L’attacco dei droni al Cremlino, una nuova ondata di polemiche di Evgeny Prigozhin e l’attentato allo scrittore e leader nazionalista Zakharhanno scandito queste giornate, tra sabotaggi ferroviari, incendi in raffinerie e centrali elettriche prese di mira. Un susseguirsi di azioni e di eventi che nell’insieme parlano delle difficoltà del sistema putiniano di fronte a un conflitto di cui si attendono i successivi sviluppi, con l’evocata controffensiva ucraina ancora non iniziata. Nel mettere in fila gli avvenimenti di questi giorni, l’immagine dei droni abbattuti sulla cupola in fiamme del Palazzo del Senato al Cremlino è la notizia principale, per la sua forza evocativa. L’ipotesifalse flag, inizialmente diffusa ...