Vorrei che mio figlio andasse via di casa

(Di domenica 7 maggio 2023) Sono madre di unultratrentenne. Un bravo ragazzo, cresciuto con sani principi. Lavora, purtroppo non riesce a trovare la donna giusta. Due anni fa, dietro insistenza mia e di mio marito, lo abbiamo convinto a comprare. Senza mutuo, poiché avevamo appena ereditato da mia suocera una cifra sufficiente ad acquistare l’appartamento. Premetto che laè nella stessa cittadina, quindi nel caso avesse bisogno è a pochi minuti d’auto da noi. La ristrutturazione è stata ultimata, e ora è da arredare. Ma mionon si decide. Sembra quasi che non voglia lasciare. Non voglio che pensiate che mi dia fastidio, però credo che a 36 anni sia giusto che si faccia un vita sua. Sbaglio? Amica mia, ti assicuro che l’impressione che restituisce questa fugace istantanea familiare non mi ha fatto ...