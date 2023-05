Vlahovic zittisce i tifosi razzisti dell’Atalanta | Doveri lo insegue per ammonirlo VIDEO

(Di domenica 7 maggio 2023) «Zingaro di merda». Stavolta il razzismo deisi è scatenato contro Dusan. Per lunghi e interminabili minuti l’attaccante serbo della Juventus ha dovuto sentire i cori discriminatori diretti verso di lui daibergamaschi. Da una grandissima parte deibergamaschi, come si è sentito distintamente in tv., visibilmente e giustamente contrariato, ha chiesto l’intervento die dell’intera squadra arbitrale. L’arbitro ha fermato per qualche istante la partita ed ha chiesto allo speaker di intervenire richiamando la curva. Ma la curva bergamasca ha continuato imperterrita a insultare. Le vie del Signore, però, sono infinite. Proprio l’attaccante serbo ha segnato il secondo gol per la Juventus ...

Atalanta - Juventus, il gol digli insultiProprionell'ultima azione della partita ha segnato il gol del 2 - 0, sfogando tutta la tensione con una esultanza rabbiosa, ...Grazie al primo gol della sua avventura in bianconero di Iling Junior e al sigillo di, la Juventus sbanca il Gewiss Stadium e conquista tre punti preziosissimi per la propria classifica.Allegri fa una riflessione: "Nella sfortuna di non avere tanti giocatori al 100%, come lo stessoche viene da una pubalgia importante e aveva bisogno di tempo, c'è stata una fortuna. Grazie ...

Atalanta-Juventus 0-2 - L'Allegrata è Iling-Junior, Vlahovic zittisce tutti. Vittoria di carattere e... Tutto Juve

SZCZESNY 6 - Non c'è molto da fare in questa giornata, visto che le migliori occasioni dell'Atalanta terminano sul palo, ma è sempre deciso e puntuale nelle ...E’ accaduto negli ultimi minuti di Atalanta-Juventus con i bianconeri in vantaggio per 1-0 grazie alla rete di Iling. Dagli spalti sono piovuti insulti indirizzati a Dusan Vlahovic che è apparso molto ...