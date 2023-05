Vincere il primo scudetto a 23 anni abitando a Milano

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 7 maggio 2023) Questa è la storia di come un una ragazzo di 23nato Napoli ma che ha sempre abitato a, sta vivendo il suo. Mi chiamo Lorenzo, ho 23e sono un capo scout. Poche informazioni ma fondamentali per capire le emozioni e i, fortunatamente piccoli, sacrifici di quest’anno. Da che ricordo, ho sempre tifato il Napoli, nonostante vedessi la città una volta l’anno per le vacanze invernali. IlNapoli che mi viene in mente è quello di Reja e capitan Cannavaro, Hamšík e Lavezzi. Un Napoli appena tornato in A, appena rinato, anche se non me ne rendevo conto. Un Napoli che si apprestava a raggiungere le prime notti europee da tanti. Tutto questo per dire che sono un tifoso fortunato, per mio padre il trauma è stato il fallimento, per me un ...