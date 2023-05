Villarreal | il prossimo acquisto potrebbe essere un eroe del Mondiale

Commenta per primo In casa Juventus rispunta il nome di Pau Torres come idea per rinforzare la difesa delanno. Il centrale delera già stato sondato l'estate scorsa, secondo la stampa spagnola in questi mesi i rapporti sono stati riallacciati e c'è già stato qualche contatto. Classe '...Da tutto questo, chiaramente, dipenderà anche ilcalciomercato. Sul fronte rinnovi, ... Un nome torna di moda ed è quello di Pau Torres del. Già trattato la scorsa estate, dopo l'......in scadenza ilanno, ma inevitabilmente sarà ceduto a molto meno visto il rischio di perderlo a parametro zero nel 2024. L'offerta della Juve sarebbe ritenuta soddisfacente e il...

Liga, Siviglia ok al 94': Villarreal battuto 2-1 Corriere dello Sport

È il giorno di Napoli-Fiorentina, è il giorno della festa scudetto in programma allo stadio Diego Armando Maradona. Questa mattina, invece, il presidente della Viola, Rocco Commisso, e la dirigenza de ...Si infiamma il calciomercato della Juventus di Allegri con il colpaccio Pau Torres pronto nel mirino per rinforzare la rosa ...