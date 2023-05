Vietnam | ondata di caldo da 44 gradi batte tutti i record

Ilha riportato una temperatura record nella tarda serata di ieri: una stazione meteorologica ... L'Asia meridionale è stata soffocata da un'di caldo per gran parte del mese di aprile. - "...L'Asia meridionale ha subito un'di caldo per gran parte del mese di aprile, e anche i Paesi vicini hanno registrato temperature record. Il clima delvaria da Nord a Sud, ma ora il ...L'Asia meridionale ha subito un'di caldo per gran parte del mese di aprile e anche i Paesi vicini hanno registrato temperature record. Il clima delvaria da nord a sud, ma ora, l'...

Vietnam, l'ondata di caldo da 44,1 gradi batte tutti i record Tag24

Caldo record per il Vietnam, registrato dalle stazioni meteorologiche che ora guardano con preoccupazione a tutta l'Asia.Un'ondata di caldo di straordinaria portata ha investito tutto il sud-est asiatico. Alcune nazioni come Thailandia, Laos e Vietnam hanno stabilito il ...