(Di domenica 7 maggio 2023) Ieri notte a Backlash, Badsi sono affrontati in un San Juan Street Fight. Ancora una volta, il rapper ha dimostrato le sue abilità sul ring e ancora una volta sembra che abbia superato le stesse aspettative della WWE. Durante l’inha subito anche dei bump importanti e alla fine ha portato a casa la vittoria grazie ad una canadian destroyer, mossa che aveva già esibito in passato. Non sono, però, mancate varie interferenze e anche clamorosi ritorni quali quello di Savio Vega e soprattutto di Carlito. L’abbraccio con The Gamela vittoria ai danni di, Badha festeggiato sul ring insieme ai suoi amici del LWO e a Carlito e Savio Vega. Il Judgment ...

VEDI ANCHE Triumph Bonneville DGR Edition, la moto per veri gentiluomini: eccola inTriumph Speed Twin 1200: che stile e che gusto! La provaTriumph Street2023: che godimento! La ...... dura tutto il giorno e garantisce fino a 20 ore di riproduzione. Il dispositivo è dotato di ...aggiungere che anche i tuoi scatti saranno impeccabili grazie ad una fotocamera posteriore- ...Non solo(la sua specialità), ma anche canestri da ogni dove, assist e rimbalzi in una serata perfetta sotto ogni punto di vista. Di seguito ildi tutti i punti realizzati da Curry.

VIDEO: Triple H abbraccia e fa i complimenti a Bad Bunny dopo il suo match contro Damian Priest Zona Wrestling

WWE Chief Content Officer Triple H was certainly happy with the three-time Grammy Award winner Bad Bunny after the latter emerged victorious against Damian Priest in his first singles match in WWE.Henry Cejudo finally made his return to the Octagon in a UFC Bantamweight Championship clash against Aljamain Sterling at UFC 288. The two collided inside the ...