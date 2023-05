VIDEO | Standing ovation per Brock Lesnar dopo Backlash | Puerto Rico lo omaggia nonostante la sconfitta

Leggi su zonawrestling

(Di domenica 7 maggio 2023)è passato agli archivi così come l’esperienza WWE a. San Juan ha risposto presente, con un pubblico incredibile sia per il Premium Live Event che per la puntata di Smackdown di venerdì. Due sold-out impressionati con partecipazione decisamente attiva in tutti gli incontri da parte della folla. Compreso il main event, con Cody Rhodes che ha schienatoal termine di un incontro durissimo, che ha visto The Beast sanguinare copiosamente per quasi tutta la durata del match.acclamala, ilGrazie all’account Youtube di WrestlingNewsCo, possiamo vedere cosa è successo a telecamere spente. Tutto il pubblico ha acclamato ...