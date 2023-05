Video Serie A basket | Venezia - Treviso 107 - 73 | gli highlights

Nella gara dell'ultima giornata della regular season dellaA di basket, Brindisi supera Trieste, che con questo risultato retrocede in A2, ...Nella gara dell'ultima giornata della regular season dellaA di basket, Napoli vince a Verona per 82 - 88 e si salva. Guarda ilcon ...Nella gara dell'ultima giornata della regular season dellaA di basket, Scafati supera Brescia per 92 - 88 e si salva. Guarda ilcon ...

Video Serie A basket, Scafati-Brescia 92-88: gli highlights Gazzetta

Gli highlights della sfida tra Happy Casa Brindisi e Pallacanestro Trieste, partita valida per il 30° turno di campionato della Serie A UnipolSai 2022/23.Gli highlights della sfida tra Umana Reyer Venezia e NutriBullet Treviso, partita valida per il 30° turno di campionato della Serie A UnipolSai 2022/23.