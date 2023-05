VIDEO – Inzaghi | «Partita intelligente dell’Inter! Non facile con la Roma»

Leggi su inter-news

(Di domenica 7 maggio 2023) Simonedopo-Inter terminata sul punteggio di 0-2 ha commentato lacon soddisfazione, nonostante tutte le difficoltà del caso. Il tecnico nerazzurro su Inter TV elogia l’intelligenza della sua squadra contro unaben messa in campo all’Olimpico. Fonte: Canale YouTube Inter Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti riservati