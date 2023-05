VIDEO Giro d’Italia 2023 | highlights e sintesi tappa di oggi Jonathan Milan vince in volata! Evenepoel resta in rosa

Leggi su oasport

(Di domenica 7 maggio 2023) Festeggianella secondadel. Al termine di una frazione di 202 km, l’italiano della Bahrain – Victorious si impone in volata sul traguardo di San Salvo e conquista il suo primo successo in carriera in un Grande. Nessun problema per il belga Remco(Soudal – Quick Step), chequindi in Maglia. Nella prima parte divanno in fuga Paul Lapeira (AG2R-Citroen), Thomas Champion (Cofidis), Mattia Bais (Eolo-Kometa), Stefano Gandin (Team Corratec) e Alessandro Verre (Arkea-Samsic). Questi cinque si danno cambi regolari, ma vedono chilometro dopo chilometro svanire sempre più le loro possibilità di arrivare fino in fondo: il primo a essere ...