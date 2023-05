VIDEO – Atalanta-Juventus 0-2 | Serie A | gol e highlights della partita

(Di domenica 7 maggio 2023), anticipo mattutinotrentaquattresima giornata diA 2022-2023, si è concluso con il risultato di 0-2: questo ilcon i gol e gligiocata al Gewiss Stadium di Bergamo. SECONDO POSTO –0-2 nell’anticipo mattutinotrentaquattresima giornata diA. Lasorpassa la Lazio e adesso è seconda in classifica. L’si mangia le mani per la sfortuna, che al 25? si materializza con un palo di Giorgio Scalvini di testa su corner, con Wojciech Szczesny immobile. Sono tante le occasioni per i bergamaschi, ma il gol non arriva. E – come succede pressoché sempre in ...

La Juventus si aggiudica lo scontro diretto in chiave Champions League vincendo 2 - 0 al Gewiss Stadium di Bergamo: a decidere contro l'sono stati Iling - Junior e Vlahovic. Tre punti fondamentali per i bianconeri che si piazzano al secondo posto a quota 66, a +2 sulla Lazio. Gli orobici, invece, rimangono a 58, in sesta ...Allegri sorride e strappa i tre punti all'. A Bergamo bastano i gol dell'inglese Samuel Iling, 19 anni, partito titolare e protagonista ...Durante- Juventus razzismo verso Dusan Vlahovic, bersagliato dal coro 'Sei uno zingaro', che si è udito fortissimo nello stadio Atleti azzurri d'Italia. L'arbitro Doveri ha interrotto la partita due ...

"E ora il giallo glielo tolgono": social tutti con Vlahovic Gazzetta

Grazie ai gol di Iling-Junior e Vlahovic. La squadra di Gasperini resta a 58 punti in compagnia della Roma e vede allontanarsi l'Inter quarta Cronaca (ANSA) ...Zingonia. Buona la prima per Giovanni Bosi alla guida dell’Atalanta Primavera. Nella trentesima giornata del campionato arriva un’importante vittoria per 3-2 che dà respiro, permettendo di accorciare ...