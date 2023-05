Viabilità Roma Regione Lazio del 07-05-2023 ore 19 | 00

(Di domenica 7 maggio 2023)DEL 7 MAGGIOORE 18.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA A24-TERAMO A CAUSA DI UN INCIDENTE CI SONO INCOLONNAMENTI TRA CASTEL MADAMA E TIVOLI IN DIREZIONE, RACCOMANDIAMO LA DOVUTA ATTENZIONE; E PROPRIO VERSO LA CITTA’ IL TRAFFICO SI VA INTENSIFICANDO PER I RIENTRI DAL FINE SETTIMANA, INIZIAMO DALLA DIRAMAIZONENORD DOVE SI PROCEDE A RILENTO TRA SETTEBAGNI E IL RACCORDO; SEMPRE IN DIREZIONE RACCORDO CODE SULL’AURELIA, A PARTIRE DA TORRIMPIETRA, SULLA CASSIA BIS TRA LE RUGHE E FORMELLO, E SULLA PONTINA TRA CASTELNO E CASTEL DI DECIMA, E VEDIAMO INFINE LA SITUAZIONE SUL RACCORDO ANULARE DOVE IL TRAFFICO E’ INTENSO LUNGO LA CARREGGIATA ...

L'obiettivo L'intesa consentirà la rigenerazione urbana ed il potenziamento delladi un ... La stipula dell'intesa avrà luogo al secondo piano del Palazzo di Città del Comune in viaa ...File di auto in uscita, dalla tarda mattinata, dalla via Aurelia e dall'autostrada- Fiumicino e poi sul viadotto di via dell'Aeroporto interessato dallasolo su una carreggiata, a ...... un pantografo è entrato in contatto con la linea di alimentazione elettrica a poca distanza daTiburtina, uno snodo cruciale per tutta laferroviaria del Paese. L'intervento dei ...