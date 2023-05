Viabilità Roma Regione Lazio del 07-05-2023 ore 17 | 30

(Di domenica 7 maggio 2023)DEL 7 MAGGIOORE 17.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA SALARIA A CAUSA DI UNINCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA AL KM 25 NEI PRESSI DI MONTEROTONDO SCALO RESTANO CODE ALL’ALTEZZA DI SAN MARTINO NELLE DUE DIREZIONI; CI SPOSTIAMO SULL’AURELIA DOVE CI SONO INCOLONNAMENTI TRA MARINA DI SAN NICOLA E TORRIMPIETRA VERSO; SEMPRE PER TRAFFICO DI RIENTRO CODE ANCHE SULLA PONTINA, TRA POMEZIA E CASTEL DI DECIMA, MENTRE LA CIRCONE RESTA SOSTENUTA NEI PRESSI DELLE LOCALITA’ BALNEARI DELLA LITORANEA, NEL DETTAGLIO TRA OSTIA LIDO E CASTEL FUSANO E PROSEGUENDO TRA CAPOCOTTA E TORVAIANICA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; E VEDIAMO INFINE LA SITUAZIONE SUL RACCORDO ANULARE DOVE SI PROCEDE A RILENTO IN ...

File di auto in uscita, dalla tarda mattinata, dalla via Aurelia e dall'autostrada- Fiumicino e poi sul viadotto di via dell'Aeroporto interessato dallasolo su una carreggiata, a ...... un pantografo è entrato in contatto con la linea di alimentazione elettrica a poca distanza daTiburtina, uno snodo cruciale per tutta laferroviaria del Paese. L'intervento dei ...Cosa accade ail 23 novembre 1922 "Durante l'incontro per la presentazione del progetto, ... Esse debbono aggiornare ladi ogni Stato alle esigenze del sempre crescente traffico a motore,...