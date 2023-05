Viabilità Roma Regione Lazio del 07-05-2023 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 7 maggio 2023)DEL 7 MAGGIO ORE 13.20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA CODE PER INCIDENTE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA TIBURTINA E PRENESTINA CODE SULLA CARREGGIATA INTERNA TRA CASILINA E PONTINA RALLENTAMENTI SULLA CASSIA TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA CODE SU VIA AURELIA ALL’ALTEZZA DI PALIDORO IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA CODE SULLA CRISTOFORO COLOMBO DA VIA DI MEZZOCAMMINO A VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA RALLENTAMENTI ANCHE SULLA LITORANEA TRA LIDO DI OSTIA E MARINA DI ARDEA NEI DUE SENSI RICORDIAMO CHE QUESTA MATTINA FINO ALLE 14 NELL’AREA DEL CIRCO MASSIMO TORNA L’APPUNTAMENTO CON LA “KOMEN RACE FOR THE CURE”, CORSA A SOSTEGNO DELLA LOTTA AI TUMORI DEL SENO. PREVISTE CHIUSURE AL TRAFFICO E DEVIAZIONI SULE STRADE INTERESSATE ...