Verstappen | clamorosa rimonta | vince il Gp di Miami Male le Ferrari

(Di domenica 7 maggio 2023) Maxdal nono posto delle qualifiche e domina il Gp didi Formula 1 precedendo il compagno di squadra Sergio Perez, scattato dalla pole position ma incapace di tenere il passo dell'olandese, sempre più leader del mondiale. Per la Red Bull si tratta della quarta doppietta su cinque gare disputate nel Mondiale. Completa il podio Fernando Alonso, terzo con la Aston Martin. Prova incolore per le: Carlos Sainz, penalizzato anche di 5" per aver superato il limite di velocità consentito in pitlane al momento di effettuare la sosta, si è piazzato quinto alle spalle della Mercedes di George Russell, mentre l'altra rossa di Charles Leclerc ha chiuso settima, dietro a Lewis Hamilton. Completano la top ten le due Alpine di Pierre Gasly ed Esteban Ocon, rispettivamente ottavo e nono, a punti anche la ...