Verona | Zaffaroni | «Dobbiamo ancora completare l’opera»

(Di domenica 7 maggio 2023) Marco, allenatore del, ha parlato ai microfoni di Dazn al termine della partita contro il Lecce Marco, allenatore del, ha parlato al termine della partita contro il Lecce. Le sue dichiarazioni: PAROLE – «Fa un bellissimo effetto. È un risultato pesante, contro una diretta concorrente. Bravi nell’interpretare la gara, abbiamo creato subito occasioni per andare in vantaggio, arrivato nella ripresa. I ragazzi si meritano questa gioia, ma mancaun pezzettino importante. Festeggiamo, ma da domani siamo concentrati sul futuro. Bisogna guardare la ‘ciccia’ e questa dice che abbiamo fatto oggi un ottimo step, ma c’ètanta strada da fare. Manteniamo i nervi saldi e alta l’attenzione. Insieme a loro...

Va alil secondo dei tre scontri salvezza della 34esima di Serie A . Al Via del Mare la squadra disupera il Lecce 0 - 1 e conquista tre punti preziosi per scavalcare lo Spezia " ieri ...Marco7 Ha cambiato una squadra che a gennaio era sull'orlo del baratro, compiendo un mezzo miracolo. Lecce -0 - 1: il tabellino. Marcatori: 26' s.t. Ngonge LECCE (4 - 3 - 3): ...Passa il1 - 0, e sono tre punti pesantissimi a quattro giornate dal termine. Al momento ... Una vittoria voluta, cercata e ottenuta con merito dagli uomini di, che hanno al loro attivo ...

Colpo salvezza del Verona. Ngonge stende il Lecce e porta Zaffaroni fuori dalla zona retrocessione | Serie A ... Calciomercato.com

Il tecnico dell' Hellas ha aggiunto: “ Giocavamo su un campo difficile, abbiamo voluto prendere il Lecce da subito, affrontando duelli uno contro uno, anche se sapevamo che hanno giocatori temibili in ...Le dichiarazioni di Marco Zaffaroni al termine del match tra Lecce ed Hellas Verona, terminata uno a zero per gli scaligeri ...