Verona | le pagelle di CM | Ngonge e Montipò la decidono Verdi insufficiente

I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 34ª giornata di Serie A 2022/23:Lecce -Ledei protagonisti del match tra Lecce -, valido per la 34ª giornata del campionato di Serie A 2022/2023. TOP: Djuric FLOP: Gallo. VOTI: A fine ......30 Conegliano - Novara CALCIO - SERIE A 18:00 Atalanta - Spezia 3 - 2 18:00 Juventus - Lecce 2 - 1 18:00 Sampdoria - Torino 0 - 2 18:00 Salernitana - Fiorentina 3 - 3 21:00- Inter 0 - 6 21:00 ......) Domenica 7 maggio 12.30 Atalanta - Juventus (- tabellino ) 15.00 Torino - Monza (- tabellino ) 18.00 Napoli - Fiorentina (- tabellino ) 20.45 Lecce -- ...

Le pagelle di Verona-Inter 0-6 Sky Sport

Ecco le pagelle di TuttoMercatoWeb.com relative ai giocatori del Torino dopo il pareggio interno di oggi contro il Monza. Per i granata voto più alto per Antonio Sanabria, ...La Primavera del Napoli non riesce a vincere, dopo le sconfitte contro Verona e Sampdoria arriva il pareggio contro il Milan. Rossi fa il gol dell'ex, poi ...