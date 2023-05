Venezia | sidecar si scontra con un tram | un ferito e traffico bloccato sul Ponte della Libertà

(Di domenica 7 maggio 2023) Per chi oggi pomeriggio avesse voluto andare ail treno sarebbe stato senza dubbio l’opzione migliore. La circolazione su gomma del– che collega il centro storicocittà lagunare alla terraferma -, infatti, si è interrotta intorno alle 16.30 a causa di uno schianto singolare tra une un. Le foto che arrivano dal, all’altezza del terminal dei trasporti del Tronchetto, mostrano la moto con rimorchio a fianco stretta tra il mezzo su rotaia e il guard rail. Sul lato destro delun finestrino sfondato e sull’asfalto le schegge di vetro. Nell’impatto, riporta il Gazzettino, un persona è rimasta ferita. Sul luogo è subito giunta la Polizia locale, che ricostruendo la dinamica ...

Venezia, sidecar si scontra con un tram: un ferito e traffico bloccato ... Open

Incidente oggi, domenica 7 maggio, sul Ponte della Libertà. Il sinistro è avvenuto tra il tram in corsa e una moto modello "sidecar", poco prima delle 17.Un sidecar condotto d a un uomo, uscito dalla rampa del Tronchetto, non ha dato la precedenza all'imbocco del Ponte della Libertà finendo contro la fiancata ...